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12:59, 6 марта 2025Мир

Лавров высказался о звонке Макрона Путину

Лавров: Макрону никто не запрещает позвонить Путину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metze l/ Pool / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону никто не запрещает позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Знаете, господин Макрон периодически так горделиво заявляет, что "позвонит Путину и обязательно поговорит с ним". У него такие возможности есть, никто ему этого сделать не запрещает», — отметил дипломат.

Лавров также напомнил, что российский лидер постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами на международной арене.

Ранее Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России. Кроме того, министр охарактеризовал заявления президента Франции по Украине и России как нервозные.

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