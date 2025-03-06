Лавров высказался о звонке Макрона Путину

Лавров: Макрону никто не запрещает позвонить Путину

Президенту Франции Эммануэлю Макрону никто не запрещает позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Знаете, господин Макрон периодически так горделиво заявляет, что "позвонит Путину и обязательно поговорит с ним". У него такие возможности есть, никто ему этого сделать не запрещает», — отметил дипломат.

Лавров также напомнил, что российский лидер постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами на международной арене.

Ранее Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России. Кроме того, министр охарактеризовал заявления президента Франции по Украине и России как нервозные.