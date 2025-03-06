Премьер Латвии Силиня: ЕС нужно помочь Украине добиться мира через силу

Евросоюзу (ЕС) нужны быстрые действия, чтобы помочь Украине добиться «мира через силу». Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, передает «Интерфакс-Украина».

Она заявила, что ЕС нужно быстро увеличить расходы на оборону. Премьер положительно оценила предложенные Европейской комиссией пять пунктов по расходам на оборону, потому как Латвия требовала таких решений «уже достаточно долго».

Ранее Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о краже на Украине отправленных Европой денег. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, так как «у него нет мандата и он прекрасно знает, что его никогда не изберут президентом».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон допустил размещение европейских войск на Украине. «Мир на Украине, возможно, наступит благодаря размещению европейских сил», — сказал он.

