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14:21, 6 марта 2025Мир

Лавров прокомментировал остановку США передачи разведданных Украине

Лавров: Вести об остановке выдачи США разведданных Киеву подтверждают слова РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Информация СМИ о приостановке США передачи Украине разведданных подтверждает слова российских представителей об использовании Киевом этих сведений для ударов вглубь территорий России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров министром иностранных дел Зимбабве Амоном Мурвирой, передает ТАСС.

«Мы всегда говорили, наш президент не раз отмечал, что без прямого участия Запада, США, Британии, Франции, Германии, других стран, которые предоставляют разведывательные данные и помогают использовать технологии применения этих данных для запуска дальнобойных ракет по нашей территории, украинцы этого делать не могли бы», — пояснил министр.

Ранее военный обозреватель Дэвис Экс заявлял, что HIMARS теряют эффективность без разведданных США. Из РСЗО, по его словам, не удастся «стрелять так же далеко или так точно».

О том, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России, стало известно 5 марта. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

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