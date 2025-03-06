«Летающий радар» КНДР показали на фото

Северокорейский самолет ДРЛО на базе Ил-76 показали на фото

Северная Корея продолжает работу над новым самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), который получил антенну. Спутниковый снимок «летающего радара» показал ресурс 38 North.

На фотографии можно заметить самолет на базе военно-транспортного Ил-76, стоящий на площадке возле ангара. Он получил антенну радара в обтекателе над фюзеляжем. На прошлых снимках самолет нес только стойку антенны.

Также на обтекателе можно рассмотреть треугольную конструкцию. Аналитики допустили, что антенна корейского самолета не вращается, а круговой обзор обеспечивают три изделия с секторами обзора по 120 градусов.

Самолеты ДРЛО предназначены для дальнего обнаружения объектов противника на земле, на воде и в воздухе, а также для наведения на них средств поражения.

В марте 2024 года военный корреспондент Влад Шлепченко допустил, что альтернативой российским самолетам ДРЛО А-50 могут стать усовершенствованные версии Ан-12 или Ту-154.