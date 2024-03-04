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15:27, 4 марта 2024Наука и техника

В России предложили альтернативу самолетам А-50

Военкор Шлепченко: альтернативой А-50 можно назвать усовершенствованные Ан-12
Самолет А-50

Самолет А-50. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Альтернативой самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 можно назвать усовершенствованные версии Ан-12 или Ту-154. Об этом заявил военный корреспондент Влад Шлепченко, передает «Царьград».

Самолет А-50, который называют «летающим радаром», создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Он принят на вооружение в 1989 году и предназначен для разведки, обнаружения сил противника и координации действий союзников.

«Мы потеряли исключительно ценные машины, которых в нашей армии, по различным оценкам, было от 7 до 15 бортов и возместить потери которых быстро не получится. Потери особенно тяжелы в свете ожидаемой в ближайшее время передачи ВСУ истребителей F-16», — объясняет важность вопроса военкор.

Шлепченко предположил, что для замены ДРЛО самолеты Ан-12 и Ту-154 можно оборудовать двумя радиолокационными системами (РЛС) «Ирбис». Эти же системы ставятся на истребители Су-35.

В конце февраля сообщалось, что госкорпорация «Ростех», которая объединяет в себе компании авиационной отрасли России, намерена возобновить выпуск А-50. В корпорации уверены, что этот самолет пригодится не только Российской армии, но и хорошо пойдет на экспорт.

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