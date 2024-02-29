В России собрались восстановить производство самолетов А-50

Глава «Ростеха» Чемезов пообещал возобновить выпуск нужного армии самолета А-50

Госкорпорация «Ростех», которая объединяет в себе компании авиационной отрасли России, намерена возобновить выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, этот самолет пригодится не только российской армии, но и хорошо пойдет на экспорт. «Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать», — пообещал он.

Самолет, который называют «летающим радаром», создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Он принят на вооружение в 1989 году и предназначен для разведки, обнаружения сил противника и координации действий союзников.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщали об уничтожении одного А-50 и Ил-22. Относительно второго борта российские военкоры публиковали фотографии, где видно, что он уцелел, хотя и сильно повержден. Судьбу А-50 ни пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ни Минобороны не комментировали.

Также Чемезов сообщил, что серийное производство российского лайнера МС-21 переносится на 2025-й или 2026 год. В соответствии с программой развития гражданской авиации до 2030 года в текущем году авиакомпании должны были получить шесть бортов, однако пока лайнер в необходимой модификации ни разу не поднимался в воздух, как и SJ-100.