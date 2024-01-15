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18:08, 15 января 2024Бывший СССР

«Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

Военкор Юрий Котенок опубликовал фото подбитого реактивного самолета РФ Ил-22

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Военкор Юрий Котенок опубликовал фото самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-22, подбитого над Азовским морем. Фотографией российского самолета корреспондент поделился в Telegram.

На кадрах видны пробоины в хвостовой части военного самолета. Судя по фотографии, самолет уцелел, но его киль и рули управления могли получить повреждения. Также видны более мелкие повреждения в задней части фюзеляжа.

Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг

Юрий Котеноквоенный корреспондент

Российские военкоры рассказали подробности об экипаже

Число человек, находившихся на борту, пока неизвестно. Военные эксперты заявляют, что пилот и экипаж Ил-22 поступили героически, посадив поврежденный борт. Вероятно, Ил-22 использовался как воздушный командный пункт.

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

«Если сказать, что экипаж Ил-22 — настоящие герои, это значит ничего не сказать», — пишет автор Telegram-канала Fighterbomber, где появилась фотография российского Ил-22. Военкоры заявляли, что этот канал ведет ветеран ВКС.

В свою очередь авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявили, что хвост самолета «буквально изрешечен».

В том же канале ранее была опубликована информация украинской стороны, которая заявляла, что российское воздушное судно было якобы сбито из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. «Естественно, это ложь», — говорится в публикации российских военкоров.

В Кремле прокомментировали информацию о сбитом ВСУ российском самолете

Министерство обороны России пока никак не комментировало инцидент. Однако вопрос про два российских самолета, якобы подбитых Вооруженными силами Украины (ВСУ), был задан во время утреннего брифинга официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Разговор Пескова с журналистами состоялся до публикации фотографий самолета из Анапы, у пресс-секретаря президента пытались уточнить информацию про состояние Ил-22 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По словам представителя президента, за подобной информацией следует обращаться к профильному ведомству — Министерству обороны России. «Нет, информации нет. Потом, все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь президента.

Информацию прокомментировал и военный эксперт Борис Рожин. По его данным, Ил-22 совершил удачную посадку еще в ночь на 15 января. Заявления об уничтожении борта он назвал фейком.

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