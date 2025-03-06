Летевший в Ереван самолет срочно вернулся в Москву из-за неполадки

Летевший в Ереван самолет «Азимут» срочно вернулся в Москву из-за неполадки

Летевший в Ереван, Армения, самолет пассажирский авиакомпании «Азимут» срочно вернулся в Москву из-за одной неполадки. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Уточняется, что во время полета пилоты заметили, что у одной из систем самолета сработал индикатор. Борт приземлился во Внуково в 10:37. Пассажиров отправили в Армению на резервном лайнере.

Ранее летевший из-за границы в Москву самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла 1 марта со следовавшим из Стамбула Airbus A321.