Мошенники придумали новую схему обмана россиян в WhatsApp

МТС: Мошенники предлагают россиянам сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, предлагая сдать им в аренду аккаунт в WhatsApp за 200 рублей в день. Об этом РИА Новости заявил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка», — пояснил он.

Эксперт добавил, что на первом этапе мошенники размещают объявления о возможности сдать номер в аренду в Telegram-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями. В них указываются заманчивые условия: простая работа, стабильный доход, быстрые выплаты.

Когда человек откликается, ему объясняют, что нужно просто передать временный доступ к своему WhatsApp. Иногда злоумышленники говорят, что аккаунт будут использовать для работы, регистрации на сервисах, а также общения с иностранными клиентами.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать боты в мессенджере Telegram для взлома аккаунтов россиян на портале «Госуслуги». Если пользователь введет логин и пароль от личного кабинета на портале, то злоумышленники получат доступ к его аккаунту. Атака эффективна, потому что в мини-приложениях в Telegram адресная строка браузера скрыта. По этой причине человек может не догадываться, что вводит личные данные на фишинговом сайте.