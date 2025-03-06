Натурализованный американец Уайлд раскрыл отношение Трампа к отстранению спортсменов РФ

Уайлд об отношении Трампа к отстранению россиян: Не думаю, что его это волнует

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года сноубордист Вик Уайлд раскрыл отношение президента США Дональда Трампа к отстранению российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости

«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования», — заявил натурализованный американец. При этом он добавил, что сейчас США, похоже, стремятся к мирному соглашению.

Уайлд также добавил, что политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. «Давайте привыкнем к этому факту», — отметил он.

Уайлд был натурализован в 2011 году. Сноубордист в составе сборной России завоевал две золотые медали на Играх в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.

