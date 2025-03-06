В России прокомментировали прогноз об «основной войне» после СВО

Депутат Чепа усомнился в возможности нового конфликта после завершения СВО

Планируемое мирное соглашение будет подразумевать несколько этапов, ведущих к прекращению боевых действий, напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» прогноз коллеги по парламенту Александра Бородая об «основной войне» после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что основные события конфликта на Украине пройдут в ближайшее время. Бородай добавил, что для всего мира это будет только началом серьезных потрясений — «основной войны». По мнению Бородая, спецоперация может завершиться уже в этом году и основные события, способствующие этому, ожидаются уже весной.

«Не знаю, что он хотел этим сказать и откуда у него такая информация. (...) Думаю, что мы в ближайшее время придем к мирному договору, который какое-то время будет готовиться и затем исполняться, будет какая-то этапность у этого соглашения», — отметил Чепа.

Делается все с нашей стороны, и сегодня есть лица, заинтересованные в том, чтобы этот конфликт не превратился в широкомасштабную войну. Думаю, что мирное соглашение, о котором мы говорим на протяжении нескольких лет, будет достигнуто Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В конце февраля полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога заявил, что горячая фаза СВО может завершиться весной текущего года.

Он также высказался о том, что у стран Запада никогда «не иссякнет желание разрушить нашу страну», разделив ее на небольшие государства, и использовать находящиеся на российской территории ресурсы.