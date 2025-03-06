Пенсионерка из Москвы расправилась с собутыльником

В Москве пенсионерка зарезала собутыльника в квартире

В Москве пенсионерка расправилась с 47-летним собутыльником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в квартире дома на Профсоюзной улице подозреваемая выпивала с двумя знакомыми. Произошел конфликт, тогда женщина схватила нож и вонзила в потерпевшего. Их товарищ вызвал скорую помощь, однако спасти раненого не удалось.

Нападавшую уже задержали.

Ранее стало известно, что в Котласе задержан 38-летний местный житель, который угрожал врачу-травматологу расправиться с ним с помощью топора и биты из-за лечения.