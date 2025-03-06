В России отреагировали на сообщения о возможной подготовке вторжения ВСУ в Крым

Сенатор Климов: Разговоры о подготовке ВСУ вторжения в Крым начались в 2014 году

Разговоры о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) вторжения в Крым начались сразу после референдума 2014 года, отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на сообщения о наращивании Украиной численности катерного флота.

«Я не из тех людей, которые такого рода информацию комментирую. По линии боевого соприкосновения работают разведки. А на уровне риторики мы знаем эти бесконечные разговоры Киева о том, что они хотят там все что-то вернуть. Во всяких Парижах и Лондонах их поддерживают. Поэтому сама по себе постановка вопросов не новая. Она началась тогда, когда референдумы прошли в Крыму. И вот уже больше десяти лет те, кто работают на киевский режим, так или иначе пытаются этими вторжениями заниматься», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что Киевом даже были изготовлены награды за взятие Крыма.

«А что там реально происходит, этим занимается наш Генеральный штаб Вооруженных сил», — заключил он.

Ранее авторы Telegram-канала «Рыбарь», основанного военным блогером Михаилом Звинчуком, заметили, что существуют признаки, которые могут указывать на возможную подготовку вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Крыма. К таким признакам отнесли наращивание Украиной численности катерного флота, который в последнее время почти не был задействован против России.

