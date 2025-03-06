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22:47, 6 марта 2025Мир

Польша предложила направить на Украину полицейских и саперов

Дуда предложил отправить на Украину европейских полицейских и саперов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда предложил Европе направить на Украину полицейских и саперов, которые бы следили за безопасностью и порядком после окончания конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

По его мнению, такая мера была бы более эффективным и гибким решением, чем направление туда миротворцев. Вместе с тем польский лидер не стал исключать наличие миротворцев или наблюдателей на линии разграничения при согласии Москвы и Киева и под мандатом Совбеза ООН.

Ранее Анджей Дуда сообщил, что Польша пока не готова отправить Украине оставшиеся истребители МиГ-29, поскольку ждет от союзников по НАТО замены для этих самолетов. Он подчеркнул, что поставка обещанных Киеву истребителей возможна только при условии сохранения равновесия и решенного вопроса с защитой польского неба.

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