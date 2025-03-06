Получившая от России бесплатную пшеницу страна пообещала обеспечить ее цветами

Глава МИД Зимбабве анонсировал расширение поставок чая, кофе и цветов в Россию

Власти Зимбабве заинтересованы в расширении поставок в Россию, призванных обеспечить удовлетворение ее потребностей в импорте, заявил министр иностранных дел и международной торговли этого африканского государства Амон Мурвира, слова которого приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что представляемая им страна экспортирует «чай, специи, кофе, цветы, а также многое другое». В качестве других перспективных областей для экономического взаимодействия он выделил аэрокосмическую отрасль, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность и атомную энергетику, а также проявил интерес к развитию партнерства с «КАМАЗом». Мурвира подчеркнул, что Зимбабве ориентирована на «отличное сотрудничество с Россией», которое бы «процветало» благодаря деловым, академическим и другим связям.

Прошлой зимой эта страдавшая от засухи страна в числе ряда других африканских государств получила из РФ партию бесплатной пшеницы. Как докладывал главе государства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрея было поставлено по 25 тысяч тонн зерна, а в Сомали и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) — по 50 тысяч тонн.

В сентябре 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече со своей зимбабвийской коллегой Мейбл Чиномоной, что товарооборот между двумя странами вырос в 2023-м почти в семь раз.