Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 6 марта 2025Экономика

Получившая от России бесплатную пшеницу страна пообещала обеспечить ее цветами

Глава МИД Зимбабве анонсировал расширение поставок чая, кофе и цветов в Россию
Дмитрий Воронин

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Власти Зимбабве заинтересованы в расширении поставок в Россию, призванных обеспечить удовлетворение ее потребностей в импорте, заявил министр иностранных дел и международной торговли этого африканского государства Амон Мурвира, слова которого приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что представляемая им страна экспортирует «чай, специи, кофе, цветы, а также многое другое». В качестве других перспективных областей для экономического взаимодействия он выделил аэрокосмическую отрасль, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность и атомную энергетику, а также проявил интерес к развитию партнерства с «КАМАЗом». Мурвира подчеркнул, что Зимбабве ориентирована на «отличное сотрудничество с Россией», которое бы «процветало» благодаря деловым, академическим и другим связям.

Прошлой зимой эта страдавшая от засухи страна в числе ряда других африканских государств получила из РФ партию бесплатной пшеницы. Как докладывал главе государства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрея было поставлено по 25 тысяч тонн зерна, а в Сомали и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) — по 50 тысяч тонн.

В сентябре 2024 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на встрече со своей зимбабвийской коллегой Мейбл Чиномоной, что товарооборот между двумя странами вырос в 2023-м почти в семь раз.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

    Ударившей полицейского вилкой десяток раз россиянке вынесли приговор

    Карла Бруни вышла в свет в платье 30-летней давности

    Вучич поговорит с Путиным

    Новый посол Украины в Венгрии вручил верительную грамоту президенту страны

    В Раде назвали Зеленского нацистским карликом

    17-летняя российская теннисистка пошутила о старости

    Путин предостерег от возвращения ко временам нашествия Наполеона

    Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

    Появились подробности в деле о найденных с отрубленными руками в Мексике туристах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше