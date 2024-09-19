Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 19 сентября 2024Экономика

Товарооборот России с одной страной вырос за год в семь раз

Матвиенко: товарооборот между РФ и Зимбабве вырос в 2023 году почти в семь раз

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Товарооборот между Россией и Зимбабве вырос в 2023 году почти в семь раз, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

«Если говорить об абсолютных цифрах, то, конечно, это далеко не в полной мере отражает наши возможности», — прокомментировала политик на встрече с главой Сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномоной. Матвиенко указала на возможность усиления парламентской поддержки деловых контактов, экономической кооперации, расширения товарооборота.

Глава СФ также напомнила, что Россия по поручению главы государства направила в 2024 году гуманитарную помощь в африканскую страну, испытывающую из-за затянувшейся засухи проблемы с продовольствием.

В июне президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), высказался против незаконных санкций и призвал устранить ограничения, сдерживающие экономическое развитие.

Ранее стало известно, что в Зимбабве на фоне бушующей в стране инфляции решили сделать золото новой национальной денежной единицей. Мнангагва пообещал, что зимбабвийское золото (ZiG) в 2026 году станет единственным платежным средством в стране, вытеснив доллар США.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше придумали, как решить вопрос о принадлежности Крыма. Полуостров хотят передать под мандат ООН

      Мошенница Анна Делви станцевала на шоу с тюремным браслетом

      В Азербайджане ответили на обвинения в этнических чистках

      Захарова назвала призыв ЕП арестовать Мадуро проявлением буйного помешательства

      В российском городе автомобиль «впечатал» курьера в витрину магазина и попал на видео

      Темную материю объяснили микроскопическими черными дырами

      Российское ведомство пожаловалось на отечественный софт

      Возможность матери детей Дурова получить долю Telegram оценили

      Снятие санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине в Турции

      СБУ пообещала Пермякову 20 тысяч долларов за теракт против Прилепина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше