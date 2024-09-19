Товарооборот России с одной страной вырос за год в семь раз

Матвиенко: товарооборот между РФ и Зимбабве вырос в 2023 году почти в семь раз

Товарооборот между Россией и Зимбабве вырос в 2023 году почти в семь раз, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

«Если говорить об абсолютных цифрах, то, конечно, это далеко не в полной мере отражает наши возможности», — прокомментировала политик на встрече с главой Сената парламента Зимбабве Мейбл Чиномоной. Матвиенко указала на возможность усиления парламентской поддержки деловых контактов, экономической кооперации, расширения товарооборота.

Глава СФ также напомнила, что Россия по поручению главы государства направила в 2024 году гуманитарную помощь в африканскую страну, испытывающую из-за затянувшейся засухи проблемы с продовольствием.

В июне президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), высказался против незаконных санкций и призвал устранить ограничения, сдерживающие экономическое развитие.

Ранее стало известно, что в Зимбабве на фоне бушующей в стране инфляции решили сделать золото новой национальной денежной единицей. Мнангагва пообещал, что зимбабвийское золото (ZiG) в 2026 году станет единственным платежным средством в стране, вытеснив доллар США.