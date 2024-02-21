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01:25, 21 февраля 2024Экономика

В России рассказали о поставках пшеницы в Африку

Патрушев: Россия поставила 200 тысяч тонн пшеницы в 6 беднейших стран Африки

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Россия завершила поставки пшеницы в шесть беднейших стран Африки, общий объем гуманитарной помощи составил 200 тысяч тонн зерна. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Первое судно вышло 7 ноября 2023 года. Среднее время в пути каждого судна составило примерно 30-40 дней. Последнее судно пришло в Сомали в конце января, и 17 февраля была уже завершена его разгрузка, отметил министр.

В результате в Мали, Буркина-Фасо, Зимбабве и Эритрею было поставлено по 25 тысяч тонн зерна, а в Сомали и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) по 50 тысяч тонн. Патрушев подчеркнул, что столь масштабная гуманитарная акция осуществлялась Россией впервые.

Глава Минсельхоза встретился с Путиным в Кремле во вторник, 20 февраля.

В декабре заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов назвал поставки российского зерна в Африку не только экономической, но и идеологической акцией, имеющей медийный эффект.

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      Марина Совина
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