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12:00, 6 марта 2025Культура

Раскрыт способ актера сериала «Вампиры средней полосы» избежать армии

Mash: Актер Калюжный хотел сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист получил повестку 17 октября, через неделю после этого он должен был явиться в военкомат. В итоге артист не пришел в назначенный день.

При этом отмечается, что в ноябре Калюжный обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Актер рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание.

Он жаловался врачам на боль, тошноту и головокружение, уточняет канал. «От обследований и анализов почему-то категорически отказался. Врачи не увидели внешних травм, но таблетки прописали», — говорится в сообщении.

Mash пишет, что таким образом артист, предположительно, пытался получить освобождение от призыва на несколько месяцев.

Ранее стало известно, что в отношении Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от армии.

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