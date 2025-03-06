В деле актера сериала «Вампиры средней полосы» об уклонении от армии появились детали

ТАСС: Актер Калюжный не имел оснований для отсрочки от службы в армии

У актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного не было оснований для отсрочки от службы в армии на момент вручения повестки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник издания, раскрывая детали дела, указал, что по состоянию здоровья артист был признан годным для призыва на военную службу.

Ранее сообщалось, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Он получил повестку 17 октября и через неделю должен был явиться в военкомат, однако в назначенный день не пришел. А в ноябре актер обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание. По его словам, у него были боли, тошнота и головокружение, но от обследований и анализов почему-то категорически отказался. Врачи не увидели внешних травм, тем не менее прописали ему таблетки.

В отношении Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от армии.