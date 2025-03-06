Актер сериала «Вампиры средней полосы» приехал к следователю для решения вопроса по армии

Актер Калюжный прибыл с адвокатом к следователю по делу об уклонении от армии

Начало событий в новости В деле актера сериала «Вампиры средней полосы» об уклонении от армии появились детали

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный приехал с адвокатом к следователю для урегулирования ситуации по уголовному делу об уклонении от службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Решается вопрос об отправке артиста в армию или же он понесет уголовную ответственность. Артист прибыл к следователю сам.

Калюжный не имел оснований для отсрочки от службы в армии на момент вручения повестки. По состоянию здоровья он был признан годным для призыва на военную службу.

Ранее сообщалось, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Он получил повестку 17 октября и через неделю должен был явиться в военкомат, однако в назначенный день не пришел. А в ноябре актер обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание. По его словам, у него были боли, тошнота и головокружение, но от обследований и анализов почему-то категорически отказался. Врачи не увидели внешних травм, тем не менее прописали ему таблетки.

В отношении Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от армии.