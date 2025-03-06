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15:29, 6 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Назван возможный срок для актера из «Вампиров средней полосы» за уклонение от армии

Адвокат Скляренко: Актеру Калюжному может грозить до 2 лет за уклонение от армии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Актеру Глебу Калюжному грозит до двух лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Алексей Скляренко.

По его словам, наказание за уклонение от армии предусмотрено статьей 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ, однако следствию нужно будет доказать факт уклонения. Сейчас же известный по сериалу «Вампиры средней полосы» актер может избежать уголовной ответственности, если самостоятельно явится в призывной пункт и будет призван в армию.

Ранее сообщалось, что актер пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Он получил повестку 17 октября и через неделю должен был явиться в военкомат, однако в назначенный день не пришел. А в ноябре актер обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание, однако врачи не увидели внешних травм.

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