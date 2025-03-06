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13:48, 6 марта 2025Экономика

Россиян призвали менять зимнюю резину по погоде

Автоэксперт Холодов призвал менять зимнюю резину при стабильных плюс 5 градусах
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Менять зимнюю резину на летнюю автомобилистам можно уже сейчас, однако стоит переобувать авто в соответствии с погодными условиями. Поступать таким образом россиян призвал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов в разговоре с ТАСС.

Автоэксперт отметил, что февраль — заключительный месяц, когда автовладельцы обязаны ездить на зимних шинах. Он напомнил, что с декабря по февраль за летнюю резину, а с июня по август за зимнюю полагается штраф в размере 500 рублей.

Между тем, подчеркнул Холодов, грамотнее всего будет менять резину, обращая внимание на реальные погодные условия. Так, менять зимние шины на летние необходимо, если среднесуточная температура воздуха «стабильно выше плюс пяти градусов». В случае если та ниже, пояснил он, возникает риск образования измороси на дорогах в ночные часы либо ранним утром. Помимо этого, по причине недостаточного прогрева воздуха на продуваемых ветрами мостах, путепроводах и эстакадах может появляться ледяная корка.

Ранее автоэксперт Никита Родионов порекомендовал жителям столицы менять резину в конце марта.

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