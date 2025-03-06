Россиянин чуть не утонул в ледяной реке в попытке достать свои наушники

Житель Петербурга провалился в Неву, пытаясь достать наушники со льда

Житель Санкт-Петербурга чуть не утонул в ледяной реке. Он уронил наушники на лед Невы и провалился в реку, пытаясь их достать. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в районе Марсова поля вечером 5 марта. Россиянину помогли выбраться из воды очевидцы, после чего подоспела полиция.

Молодому человеку вызвали такси, на котором тот уехал домой. Издание отмечает, что наушники петербуржец все-таки достал.

4 января в Москве автомобиль упал в реку на Лужнецкой набережной. Машина марки Volkswagen белого цвета пробила ограждение и ушла под воду.

