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05:25, 6 марта 2025Россия

Россиянин чуть не утонул в ледяной реке в попытке достать свои наушники

Житель Петербурга провалился в Неву, пытаясь достать наушники со льда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Санкт-Петербурга чуть не утонул в ледяной реке. Он уронил наушники на лед Невы и провалился в реку, пытаясь их достать. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в районе Марсова поля вечером 5 марта. Россиянину помогли выбраться из воды очевидцы, после чего подоспела полиция.

Молодому человеку вызвали такси, на котором тот уехал домой. Издание отмечает, что наушники петербуржец все-таки достал.

4 января в Москве автомобиль упал в реку на Лужнецкой набережной. Машина марки Volkswagen белого цвета пробила ограждение и ушла под воду.

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