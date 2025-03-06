Россиянка написала в СК заявление об изнасиловании Оксимироном

Россиянка обратилась в СК с просьбой провести проверку в отношении Оксимирона

Россиянка обратилась в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщил ее адвокат Константин Ерохин.

По словам адвоката, поводом для заявления стало изнасилование, которому его клиентка подвергалась со стороны исполнителя в 2011 году в Уфе — на тот момент ей было 16 лет. Девушка также рассказала, что рэпер начал вести с ней интимную переписку с 2008 года, присылая порнографию и обсуждая с ней детали планируемой интимной связи. Это россиянка подтверждает скриншотами из переписок.

4 марта Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних фанаток. Сам он отказался комментировать ситуацию, не ответив на запросы журналистов об интервью.