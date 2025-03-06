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07:30, 6 марта 2025Путешествия

Российская путешественница раскрыла неочевидные плюсы отдыха за границей

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша и путешественница раскрыла неочевидные плюсы отдыха за границей. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации отметила, что за рубежом можно с лихвой почувствовать вкус приключений и легко выйти из зоны комфорта. «Повзрослев, мы чувствуем себя как рыба в воде в любой бытовой ситуации, — написала она. — <…> Но все наши жизненные знания и умения, если не теряют силу совсем, то значительно обесцениваются за границей».

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Более того, по мнению россиянки, путешествия за рубеж позволяют двигаться по жизни и искать новые источники дохода. «Хочешь путешествовать — зарабатывай больше, — продолжила она. — Как? Я знаю людей, которые после своей первой поездки за границу сменили работу на более высокооплачиваемую — так их мотивировало желание снова отправиться в неизведанные дали».

Ранее другая тревел-блогерша раскрыла отношение к соотечественникам во всех 12 странах, которые ей удалось посетить за год. Она отметила любезность и доброжелательность людей в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Франции и Исландии.

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