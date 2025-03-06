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16:09, 6 марта 2025Россия

Российские военные впервые уничтожили зоне СВО разработку создателей «Железного купола»

Минобороны РФ впервые сообщило об уничтоженном в зоне СВО израильском Drone Dome
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: POOL New / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) была впервые уничтожена разработка израильской компании Rafael — создателей легендарной системы противовоздушной обороны «Железный купол». Об этом сообщили в Минобороны России, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщили в оборонном ведомстве, российские бойцы смогли уничтожить поставленную Вооруженным силами Украины (ВСУ) систему Drone Dome — «Антидроновый купол», систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Отмечается, что противодроновую установку взорвали с помощью дрона.

Уточняется, что установка Drone Dome использовалась ВСУ в Херсонской области и была уничтожена бойцами группировки «Днепр».

Создатели системы на официальном сайте заявляют, что Drone Dome — «проверенная в бою» система, которая обеспечивает всепогодную и быструю защиту от БПЛА в радиусе более 3,5 километра. В 2020 году компания Rafael демонстрировала видео работы «Купола».

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