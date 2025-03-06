Российские военные впервые уничтожили зоне СВО разработку создателей «Железного купола»

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) была впервые уничтожена разработка израильской компании Rafael — создателей легендарной системы противовоздушной обороны «Железный купол». Об этом сообщили в Минобороны России, заявление опубликовано в Telegram.
Как сообщили в оборонном ведомстве, российские бойцы смогли уничтожить поставленную Вооруженным силами Украины (ВСУ) систему Drone Dome — «Антидроновый купол», систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Отмечается, что противодроновую установку взорвали с помощью дрона.
Уточняется, что установка Drone Dome использовалась ВСУ в Херсонской области и была уничтожена бойцами группировки «Днепр».
Создатели системы на официальном сайте заявляют, что Drone Dome — «проверенная в бою» система, которая обеспечивает всепогодную и быструю защиту от БПЛА в радиусе более 3,5 километра. В 2020 году компания Rafael демонстрировала видео работы «Купола».