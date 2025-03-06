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09:22, 6 марта 2025Культура

Рудковская высказалась об обвиненном в педофилии Оксимироне

Продюсер Рудковская заявила, что ей противно читать новости о рэпере Оксимироне
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала обвинения в педофилии в адрес рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

«Даже читать противно», — заявила медиаменеджер. В публикации Рудковская упомянула рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy, обвиненного в сексуальных преступлениях и торговле людьми. «От скандальных реперов а-ля P.Diddy требуется только не бить и не насиловать женщин и детей. И некоторые не справляются даже с этим минимумом!» — подчеркнула она.

4 марта рэпера Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних фанаток. О насилии девушки рассказали в подкасте «Дочь разбойника» журналистки Анастасии Красильниковой.

Ранее сообщалось, что Рудковская поддержала осужденную на пять лет блогершу Елену Блиновскую.

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