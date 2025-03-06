У нового бренда «АвтоВАЗа» нашли китайский аналог

«Автопоток»: Модель SKM от «АвтоВАЗ» является копией китайского SRM Jinhaishi

Первая модель нового бренда российских коммерческих автомобилей SKM, фотографии которой 6 марта представил «АвтоВАЗ», является точной копией китайского автомобиля SRM Jinhaishi образца 2021 года от компании Shineray. Об этом пишет Telegram-канал «Автопоток».

Внешне модель действительно совпадают до мелочей с той, что представил российский производитель, за исключением шильдика. Вид салона SKM, равно как и ключевые особенности российского автомобиля, остаются неизвестными.

SRM Jinhaishi создана на базе производившейся в 2015-2018 года Jinbei Haise X30L китайской компании Brilliance Auto, а та ориентировалась на японские мини-фургоны, выпускавшиеся в 1990-х года.

Комментируя саму идею сотрудничества, авторы сообщения допускают успех проекта, потому что с его помощью «АвтоВАЗ» может расширить предложение техники для госучреждений и ведомств. Правда, для этого придется поработать над локализацией, но примитивность конструкции выбранной модели позволят оперативно провести работы.

Кроме того, производитель может быстро наладить на базе SKM производство санитарных и пожарных модификаций, фургонов-рефрижераторов, промтоварных вариантов, а норма прибыли на этом рынке спецавтомобилей, больше чем у обычных коммерческих.

В январе этого года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания работает над новым брендом коммерческих автомобилей. Он указывал, что некоторые из моделей создадут при участии иностранных партнеров, но не давал никакой конкретики за исключением возможность выйти на начало проекта в 2026 году.

Автопроизводитель утверждает, что автомобили SKM будут отличать компактные габариты, современное техническое оснащение, удобство погрузки и разгрузки, а востребован он будет у всех категорий клиентов, так как заполнит нишу между универсалом от «АвтоВАЗа» Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями.