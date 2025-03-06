«АвтоВАЗ» объявил о запуске нового бренда автомобилей

«АвтоВАЗ» объявил о запуске нового бренда коммерческих автомобилей SKM

Крупнейший производителей легковых автомобилей в России «АвтоВАЗ» объявил о запуске нового бренда коммерческих автомобилей, получившего название SKM. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Под этим брендом начнут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой. Предполагается, что модели SKM займут свободную нишу между универсалами Lada Largus и «более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки». Какая марка имеется в виду, в «АвтоВАЗе» не уточнили, по всей видимости, речь идет о «ГАЗелях» производства ГАЗ.

Предполагается, что автомобили SKM будут отличать компактные габариты, современное техническое оснащение, удобство погрузки и разгрузки, а востребован он будет у категорий клиентов.

Сроки начала производства и старта продаж, а также ключевые коммерческие особенности автомобилей нового бренда, не уточняются.

В январе президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил о том, что компания работает над новым брендом коммерческих автомобилей, часть из которых могут создать при участии иностранных партнеров, но конкретного ее наполнения пока нет. По его словам, работа находится в завершающей стадии, а горизонтом можно считать 2026 год.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года продажи машин «АвтоВАЗа» снизились на 4,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 26 716 легковых и легких коммерческих автомобилей. Впрочем, по сравнению с январем наблюдается рост на 28,4 процента.