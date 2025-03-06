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11:12, 6 марта 2025Силовые структуры

Следствие захотело ужесточить меру пресечения жене бывшего мэра Сочи

Следствие просит суд отправить жену экс-мэра Сочи Копайгородского в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Янина Копайгородская

Янина Копайгородская. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следствие просит ужесточить меру пресечения жене бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской, обвиняемой в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, и отправить ее в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигурантки Елизавету Меткину.

По данным агентства, адвокат сказала, что Копайгородской вменяется давление на свидетеля. По ее словам, ее подзащитную прямо сейчас везут в районный суд для ужесточения меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. «Якобы из-за того, что она пыталась оказать давление на какого-то свидетеля», - сказала Меткина.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд отказался рассматривать иск жены бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины Копайгородской о возвращении в зону специальной военной операции.

24 января следователи МВД предъявили обвинение супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине по второму уголовному делу о посредничестве в вымогательстве 43 миллионов рублей.

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