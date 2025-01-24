МВД предъявило обвинение жене бывшего мэра российского города

Адвокат Меткина: Жене экс-мэра Сочи Копайгородской предъявили обвинение

Следователи МВД предъявили обвинение супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине по второму уголовному делу о посредничестве в вымогательстве 43 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Елизавета Меткина.

По ее словам, Янина Копайгородская отказалась признать вину в инкриминируемом ей преступлении.

Следствие считает, что супруги потребовали скидку на четыре однокомнатные студии у крупного предпринимателя в Краснодарском крае — мусорного короля региона Арсена Мкртчяна.

15 января сообщалось, что Московский городской суд оставил под стражей Алексея Копайгородского. Ему предъявлено обвинение по статье 160 («Растрата») УК РФ. По версии следствия, он и его супруга похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

По данным следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.