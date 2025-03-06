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14:57, 6 марта 2025Мир

Союзники США захотели сократить объем разведданных с Вашингтоном

NBC: Союзники США думают о сокращении объема разведданных с Вашингтоном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Некоторые американские союзники думают о сокращении объема разведывательных данных, которыми они делятся с США. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

«Некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в ответ на подход администрации Трампа к России и украинскому конфликту. Союзники обдумывают этот шаг из-за опасений по поводу защиты своих сотрудников, личности которых могут быть непреднамеренно раскрыты», — передает телеканал.

По словам источников, такие американские союзники, как Израиль, Саудовская Аравия и члены разведывательного альянса Five Eyes (англ. — «Пять глаз»), в который, помимо США, входят Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, уже обсуждают инициативу сокращения обмена данных с Вашингтоном.

Ранее NBC сообщили, что администрация Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией. Кроме того, бывшие сотрудники американской разведки обеспокоены тем, что США могут сократить сбор разведывательной информации против российской стороны, поскольку Вашингтон больше не рассматривают Москву как главную угрозу.

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