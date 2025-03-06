США заподозрили в желании поделиться с Россией конфиденциальными данными

NBC: США могут начать делиться конфиденциальными данными с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

«Поскольку Трамп и его советники (...) дают понять, что надеются расширить отношения США с Россией, бывшие сотрудники разведки утверждают, что американская администрация может даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией», — передает телеканал.

Ранее источники NBC сообщили, что бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация Трампа может сократить сбор разведывательной информации против России, поскольку Вашингтон больше не рассматривают Москву как главную угрозу.

Кроме того, бывший сотрудник американской разведки Эмили Хардинг допустила, что администрация президента США уже могла договориться с Россией о «кибер-разрядке», то есть об отказе от агрессивных кибератак.