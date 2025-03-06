Стало известно о подготовке заявления в отношении Оксимирона в Великобританию

Адвокат Ерохин готовит заявление правоохранителям Англии в отношении Оксимирона

Адвокат россиянки, заявившей об изнасиловании рэпером Оксимироном (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), Константин Ерохин готовит запрос в правоохранительные органы Великобритании. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По словам адвоката, он планирует добиться того, чтобы рэпера по меньшей мере опросили.

Ранее стало известно, что россиянка обратилась с заявлением в Следственный комитет России с просьбой провести проверку в отношении рэпера. Она рассказала, что с 2008 года, когда ей было 13 лет, исполнитель начал вести с ней интимную переписку, а в 2011 году изнасиловал.

Сам Оксимирон отказался комментировать ситуацию.

