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19:32, 6 марта 2025Культура

Сын Тарковского прокомментировал слова Андреасяна о ненависти к режиссеру

Сын Тарковского заявил, что не знал о существовании Андреасяна до скандала
Андрей Шеньшаков

Кадр: Радио Свобода / YouTube

Андрей Тарковский-младший, сын легендарного советского режиссера, признался, что до скандала в киношколе никогда не слышал о режиссере Сарике Андреасяне. Его слова передает агентство «Москва».

«Только сегодня узнал о существовании такого режиссера, как Сарик Андреасян. Но если реагировать на заявления каждого Сарика, тогда и двух жизней не хватит», — сказал Тарковский.

Во время своего выступления перед студентами московского Киноколеджа №40 постановщик фильмов «Непрощенный» и «Онегин» послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян обвинил киношколы в воспитании ненавидящих Россию либералов.

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