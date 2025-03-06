Сын Тарковского прокомментировал слова Андреасяна о ненависти к режиссеру

Сын Тарковского заявил, что не знал о существовании Андреасяна до скандала

Андрей Тарковский-младший, сын легендарного советского режиссера, признался, что до скандала в киношколе никогда не слышал о режиссере Сарике Андреасяне. Его слова передает агентство «Москва».

«Только сегодня узнал о существовании такого режиссера, как Сарик Андреасян. Но если реагировать на заявления каждого Сарика, тогда и двух жизней не хватит», — сказал Тарковский.

Во время своего выступления перед студентами московского Киноколеджа №40 постановщик фильмов «Непрощенный» и «Онегин» послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян обвинил киношколы в воспитании ненавидящих Россию либералов.