Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:23, 6 марта 2025Мир

Трамп обратился с последним предупреждением к палестинским радикалам словами «Шалом ХАМАС»

Трамп обратился к ХАМАС с последним предупреждением, требуя вернуть заложников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп обратился к палестинским радикалам с последним предупреждением и потребовал немедленно вернуть израильских заложников. Об этом он написал в Truth Social.

«"Шалом ХАМАС" означает "Здравствуй и прощай" — можете выбрать», — заявил политик.

Он потребовал немедленно вернуть заложников и тела, «иначе вам конец». По словам Трампа, он направляет Израилю все необходимое, чтобы «закончить работу», и ни один член радикального движения не будет в безопасности до выполнения условий американского президента.

Глава Белого дома также призвал руководство ХАМАС покинуть сектор Газа, пока у них есть шанс. Он обратился к жителям анклава с призывом принять разумное решение, в противном случае пообещав им жестокую расплату.

Ранее Трамп требовал от палестинского движения освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля. Он подчеркнул, что его не устроит вариант, при котором боевики будут выдавать по одному или двум ранее захваченным людям. «Если они не вернут всех, то разразится ад», — сказал политик.

В свою очередь президент России Владимир Путин сообщил, что освобождение гражданина России Александра Труфанова из плена ХАМАС стало возможно благодаря последовательной политике Москвы на Ближнем Востоке. Труфанов и два израильтянина были освобождены в субботу, 15 февраля, после 500 дней плена в Газе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом назвал цель приостановки военной помощи Киеву. Кто и при каких условиях может ее возобновить?

      Девушка прочитала переписки возлюбленного в WhatsApp и узнала неприятную правду

      В России анонсировали концерты минимум десяти звезд из США и Европы

      Участники отбора на Евровидение не вернулись на Украину

      Военкор сравнил Макрона с Наполеоном после слов о российской угрозе

      Мужчина спрятал телефон в вазе и полгода тайно снимал пенсионерку на видео

      В способности Украины оперативно заместить Starlink усомнились

      Трамп обратился с последним предупреждением к палестинским радикалам словами «Шалом ХАМАС»

      В российском военном госпитале выявили массовую коррупцию

      Раскрыта резко выросшая в 2025 году выплата от государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше