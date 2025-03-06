Трамп обратился с последним предупреждением к палестинским радикалам словами «Шалом ХАМАС»

Трамп обратился к ХАМАС с последним предупреждением, требуя вернуть заложников

Президент США Дональд Трамп обратился к палестинским радикалам с последним предупреждением и потребовал немедленно вернуть израильских заложников. Об этом он написал в Truth Social.

«"Шалом ХАМАС" означает "Здравствуй и прощай" — можете выбрать», — заявил политик.

Он потребовал немедленно вернуть заложников и тела, «иначе вам конец». По словам Трампа, он направляет Израилю все необходимое, чтобы «закончить работу», и ни один член радикального движения не будет в безопасности до выполнения условий американского президента.

Глава Белого дома также призвал руководство ХАМАС покинуть сектор Газа, пока у них есть шанс. Он обратился к жителям анклава с призывом принять разумное решение, в противном случае пообещав им жестокую расплату.

Ранее Трамп требовал от палестинского движения освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля. Он подчеркнул, что его не устроит вариант, при котором боевики будут выдавать по одному или двум ранее захваченным людям. «Если они не вернут всех, то разразится ад», — сказал политик.

В свою очередь президент России Владимир Путин сообщил, что освобождение гражданина России Александра Труфанова из плена ХАМАС стало возможно благодаря последовательной политике Москвы на Ближнем Востоке. Труфанов и два израильтянина были освобождены в субботу, 15 февраля, после 500 дней плена в Газе.