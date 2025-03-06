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17:58, 6 марта 2025Экономика

Центробанк Сирии вывели из-под британских санкций

Великобритания сняла санкции с ряда банков Сирии, включая ЦБ
Дмитрий Воронин

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Правительство Великобритании сняло санкции с некоторых сирийских банков, включая Центробанк страны. Об этом сообщает ТАСС.

В числе выведенных из-под ограничений организаций, в частности, упоминаются Промышленный банк и Коммерческий банк Сирии, авиакомпания Syrian Arab Airlines, а также ряд нефтяных компаний.

Всего из списка исключили 24 позиции, внесенные в него в период с 2011 по 2014 год, когда Сирией руководил покинувший ее в декабре Башар Асад.

На фоне бегства Асада из Дамаска и перехода власти к повстанцам поступали противоречивые данные по поводу ситуации вокруг Центробанка, из которого якобы выносили ценности. После этого регулятор выступил с успокаивающим вкладчиков заявлением, а журналисты узнали, что в хранилище ЦБ Сирии осталось около 26 тонн золота.

В свою очередь власти Саудовской Аравии вскоре после описанных выше событий пообещали помочь с восстановлением сирийской экономики, а также оказать содействие в снятии со страны санкций.

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