Тюремщиков обвинили в организации «гладиаторских боев» между малолетними преступниками

В США тюремщиков обвинили в организации 69 драк между малолетними заключенными

В США сотрудников исправительного учреждения для малолетних преступников обвинили в организации «гладиаторских боев». Об этом сообщает KTLA.

30 сотрудникам центра Los Padrinos в штате Калифорния предъявили обвинения в создании угрозы жизни несовершеннолетних, жестоком обращении с ними и нанесении побоев лицам в возрасте от 12 до 18 лет.

Как выяснило следствие, тюремщики Los Padrinos допускали, а в некоторых случая даже поощряли драки между подростками. Всего обвинители насчитали 69 таких эпизодов в период с 1 июля по 1 декабря 2023 года. От действий сотрудников исправительного центра пострадали 143 малолетних заключенных.

Расследование началось в январе 2024 года, когда в сеть попала видеозапись одной из драк. В ролике видно, как на 17-летнего заключенного нападает группа других малолетних преступников в комнате отдыха. При этом тюремщики никак не реагируют на происходящее.

Генеральной прокурор Калифорнии Роб Богта отметил, что сотрудники Los Padrinos не только не попытались остановить расправу, но «смеялись и пожимали руки» ее участникам. Пострадавший в результате инцидента получил перелом носа и травму головы.

Вскоре после того, как запись попала в сеть, троих тюремщиков отправили в отпуск. В апреле 2024-го от работы отстранили еще восьмерых. В понедельник, 3 марта, обвинения были предъявлены 22 сотрудникам Los Padrinos. Еще восемь человек будут обвинены 18 апреля.

В апреле 2023 года сообщалось, что учительница средней школы из американского штата Флорида устроила в своем классе «бойцовский клуб». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в присутствие педагога дрались девочки 11-12 лет.

