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00:30, 6 марта 2025Из жизни

Участник секретного проекта Пентагона сообщил о судьбе обитателей Марса

Участник проекта «Звездные врата» сообщил о гигантской пирамиде на Марсе
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Fordelse Stock / Shutterstock / Fotodom

Участник секретного проекта Пентагона Джо МакМонигл заявил, что ему известна судьба обитателей Марса. Об этом сообщает издание Metro.

МакМонигл участвовал в проекте «Звездные врата», в рамках которого американские спецслужбы исследовали возможные военные и разведывательные применения паранормальных способностей. Проект продолжался с 1978 до 1995 года и, согласно рассекреченному отчету ЦРУ, завершился полным провалом.

Задачей МакМонигла было телепатически «изучать» удаленные места, координаты которых ему передавали инструкторы. На одной из карточек с координатами было написано «Марс, миллион лет до нашей эры». По словам Макмонигла, когда он попытался увидеть это место, перед ним предстала гигантская пирамида с «очень высокими и тонкими» людьми в странных одеяниях. Они пытались скрыться внутри от мощнейшего шторма, бушующего на поверхности планеты.

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Позднее МакМониглу поручали описать и другие области Марса. Он утверждает, что видел там «кости и здания».

Ранее сообщалось, что один из камней, сфотографированных марсоходом Perseverance, оказался похож на человеческую голову. У него можно было различить подобие носа, рта, подбородка, бровей и другие «черты лица».

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