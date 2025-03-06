Удары российских дронов по западной бронетехнике ВСУ в Курской области сняли на видео

Минобороны России опубликовало видео уничтожения дронами техники ВСУ под Курском

В сети появилось новое видео с уничтожением живой силы и западной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах, снятых от первого лица, видно, как беспилотники центра «Рубикон» наносят удары по бронетранспортерам, американским боевым машинам HMMWV, бронемашинам Stryker, канадскому бронеавтомобилю Senator и другой технике, а также по военнослужащим ВСУ.

Дата и место съемок не уточняются. Потери украинской стороны в ведомстве также не уточнили.

Ранее в Минобороны показали видео уничтожения в Курской области двух боевых машин пехоты и 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 5 марта, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 65 060 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.