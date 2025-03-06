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15:00, 6 марта 2025Россия

В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, который предлагает объявить амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ разместили в думской электронной базе, пишет РИА Новости.

Законопроектом предлагается освободить от наказания тех, кто был впервые осужден за преступления небольшой и средней тяжести. Распространить амнистию также могут на тех, кто принимал участие в боевых действиях по защите Отечества или награжден госнаградами СССР, несовершеннолетних, беременных женщин, одиноких мужчин с несовершеннолетними детьми, инвалидов первой и второй группы и других категорий граждан.

ЖЗЛ
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