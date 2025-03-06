Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:20, 6 марта 2025Бывший СССР

В МИД России назвали цель выходки Зеленского в Белом доме

Мирошник: Скандал Зеленского в Белом доме был для втягивания Европы в переговоры
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме была нужна для втягивания Европы в переговоры по Украине. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram.

«Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы "втянуть" в переговоры Киева с Вашингтоном Лондон и Париж. (...) Заметьте, Зеленский тут же начал "сожалеть" о содеянном в Вашингтоне, а [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном уже нарисовали некий "мирный план" и готовы вместе с Зеленским везти его на показ к Трампу», — объяснил цели скандала в Белом доме дипломат.

2 марта Макрон рассказал о плане урегулирования конфликта на Украине, подготовленном Францией вместе с Великобританией. Он включает в себя «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры».

Позднее стало известно о планах Парижа и Лондона завершить работу над планом по урегулированию конфликта на Украине в течение нескольких дней. Как передает Reuters, данное предложение европейских политиков могло бы открыть двери для их новых встреч с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о «крайне сложной» военной обстановке в Курской области

      Российские войска продвинулись у административной границы ЛНР

      Россиянке дали срок за расправу над годовалым внуком

      Украинские военные поставили РСЗО у детского сада в Северске

      В России оценили вероятность резкого подорожания горючего

      Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки

      Платившие за секс люди рассказали о необычном опыте

      Удары полуторатонными бомбами по ВСУ в Курской области при наступлении попали на видео

      Полиция задержала забравшего миллионы рублей у россиян пособника мошенников

      ВСУ ночью обстреляли Донецк и повредили жилые дома и машины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше