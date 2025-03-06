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09:17, 6 марта 2025Россия

В России двумя словами описали цель Макрона после вызвавшей резонанс речи

Политолог Марков: Цель президента Франции Макрона — утихомирить Россию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

Целью выступившего с резонансной речью президента Франции Эммануэля Макрона является «утихомиренная Россия». Этими двумя словами намерения политика описал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По словам эксперта, французский лидер хочет «утихомирить» Москву, несмотря на то что против отправки войск на Украину выступает большинство французов. Также Марков отметил, что вызвавшая резонанс речь Макрона была в определенном смысле «выдающейся».

«[Речь была] выдающейся по высочайшему уровню лжи. Он клеветал на Россию на уровне военной пропаганды», — написал политолог.

В речи Макрон заявил о России как угрозе для Европы. Он заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. В Госдуме назвали заявления президента Франции истерикой.

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