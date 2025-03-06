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10:21, 6 марта 2025Экономика

В России подешевела аренда «однушек»

Аренда однокомнатных квартир в России подешевела на 1,8 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам февраля аренда однокомнатных квартир в России подешевела в среднем на 1,8 процента, до 26,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

Исследование охватило 70 российских городов. Наиболее заметно ценник на аренду «однушек» снизился в Пензе — минус 7,6 процента, Якутске — минус 7,5 процента, и Тольятти — минус 6,7 процента. В Москве снижение составило 1,8 процента, до 56,6 тысячи рублей в месяц, в Подмосковье — 1,1 процента, до 37,8 тысячи рублей.

В одном городе цены остались на прежнем уровне, рост произошел только в семи городах. Сильнее всего аренда этого типа квартир подорожала в Новокузнецке — плюс 7,5 процента, Владивостоке — плюс 5,5 процента, и Грозном — плюс 4,2 процента.

По словам экспертов, сейчас происходит коррекция цен, которая началась в январе. «За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли, и теперь мы наблюдаем откат», — объяснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. Он добавил, что в марте-апреле цены на аренду продолжат снижаться.

Ранее арендаторам дали советы, которые помогут снизить стоимость аренды жилья. По словам риелтора Елены Юргеневой, можно получить скидку до 20 процентов.

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