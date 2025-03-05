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07:01, 5 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы способы сбить стоимость за аренду жилья

Риелтор Юргенева: Старая проводка может стать предметом торга при аренде
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На аренду квартиры низкой и средней ценовой категории можно выбить скидку в размере 5-10 процентов от первоначальной стоимости, а на более дорогую — до 20 процентов, убеждена риелтор, руководитель бутика элитной недвижимости Alpha Star Properties Елена Юргенева. Способы сбить ценник она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Прежде, чем просить скидку на аренду, важно изучить рынок и понять, насколько цена на квартиру в данном районе и данного формата находится в рынке. Если она выше рынка или в рынке, то шансов сбить цену больше по сравнению с квартирами, которые сдаются по ставкам даже чуть ниже рынка. Также важно понимать, что чем дороже арендуемое жилье, тем больше хозяин готов к торгу», — поделилась эксперт.

Потенциальным жильцам важно произвести хорошее впечатление на арендодателя, отметила она. А потому возможности сбить цену, по ее словам, будут способствовать опрятный внешний вид, пунктуальность, отсутствие посторонних запахов, например, алкоголя и табака. Наличие животных может затруднить торг, так как питомцы — это потенциальный риск порчи имущества, предупредила Юргенева.

Наличие детей может играть двояко. С одной стороны, дети также могут стать источником порчи имущества. С другой — арендаторы с детьми больше нацелены на долгосрочную аренду жилья. Потому детей лучше тоже сразу "презентовать" с положительной стороны

Елена Юргеневариелтор

Потенциальным квартиросъемщикам эксперт посоветовала изучить состояние помещения. Если оно требует ремонта, это тоже может стать предметом торга.

«Кстати, даже хорошее состояние квартиры, но без современного ремонта может стать предметом торга, так как, например, в стенах могут быть проложены еще старые провода проводки, которые не соответствуют современным нормам безопасности», — отметила собеседница «Ленты.ру».

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Перед заключением договора аренды она рекомендовала пообщаться с будущими соседями. Если среди них есть буйные, малоадекватные, курящие в подъезде или в окно, это тоже может быть предметом для торга.

«Отсутствие необязательных, но желаемых опций, как, например, посудомойка или современная плита — тоже предмет для торга. И, конечно, инфраструктура. Далеко расположенные остановки общественного транспорта, сетевые продуктовые магазины, парковки, детские сады и школы — все это позволит снизить цену на недвижимость», — заключила Юргенева.

Ранее аналитики рассказали о том, в какой сезон выгоднее снимать жилье. Лучшим временем для поиска квартиры считается ноябрь-декабрь, так как в преддверии новогодних праздников потенциальные арендаторы снижают активность, поэтому цены закономерно опускаются.

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