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17:55, 6 марта 2025Россия

В российском городе произошла смертельная авария с участием скорой

В Керчи машина скорой помощи врезалась в столб, одну пациентку спасти не смогли
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В городе Керчь произошла смертельная авария с участием машины скорой помощи. По данным Telegram-канала «Mash на волне», автомобиль медиков врезался в столб, одну пациентку спасти не смогли.

Как выяснило российское издание, иномарка не пропустила спецмашину в районе городского автовокзала.

Водитель скорой получил перелом ноги, у врача неотложки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

До этого сообщалось, что в городе Кудрово Ленинградской области машина скорой помощи перевернулась после столкновения с тремя автомобилями. Бригада врачей в скорой в момент ДТП направлялась на вызов.

Еще раньше в Белгороде водитель BMW X7 проехал на красный свет и врезался в автомобиль скорой помощи. Два фельдшера получили несовместимые с жизнью травмы. Было установлено, что в машине находились военнослужащие.

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