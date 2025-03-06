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18:32, 6 марта 2025Наука и техника

В США нашли причину успешного удара «Искандера-М» по полигону на Украине

TNI: При ударе по украинскому полигону «Искандер-М» работал в тандеме с БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

При недавнем ударе по украинскому полигону ракетный комплекс «Искандер-М» работал в тандеме с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Причину успеха атаки российской «смертоносной системы» нашел обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

По данным автора, дальность применения ракеты «Искандер-М» составляет не более 310 миль (500 километров), однако российская сторона планирует увеличить этот показатель в два раза. «Скорость этих систем гиперзвуковая, достигающая где-то 6-7 чисел Маха. Эти ракеты имеют круговое вероятное отклонение (КВО) от 16 до 22 футов (от 5 до 7 метров) в режиме оптического самонаведения и КВО около 98-229 футов (30-70 метров) в автономном режиме полета», — пишет обозреватель.

Он уверяет, что «Искандер-М» может нести различные боеприпасы, в частности осколочно-фугасные, кассетные, объемно-детонирующие, а также электромагнитное импульсное и ядерное оружие. «Тот факт, что Россия перевозит это оружие на восьмиколесном шасси МЗКТ-7930, означает, что оно очень мобильное. Каждая транспортно-пусковая установка несет две ракеты, которые российские силы могут запустить с интервалом в одну минуту друг от друга и которые наводятся на цель независимо друг от друга», — напоминает эксперт.

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Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по полигону Новомосковский Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

В январе 2021 года газета «Известия», ссылаясь на источники в российском военном ведомстве, сообщила, что для наведения оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» будут использоваться разведывательные БПЛА — в частности, «Форпост».

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