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14:37, 6 марта 2025Экономика

Возможность изолировать россиян от крипторынка оценили

Горелкин: Полностью заблокировать криптовалютный рынок для россиян невозможно
Вячеслав Агапов

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Полностью заблокировать криптовалютный рынок для россиян невозможно. Шанс изолировать россиян от криптовалют оценил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Приостановка работы криптовалютной биржи Garantex в РФ — не последний случай, когда западные страны оказывают давление на инфраструктуру из политических целей. Однако несмотря на вводимые санкции, криптовалюты останутся одним из самых эффективных инструментов обхода ограничений.

«Следует признать, что полностью заблокировать этот рынок для России невозможно. Криптовалюты останутся одним из самых эффективных инструментов обхода санкций, хотя USDT из этого списка можно смело вычеркивать», — отметил Горелкин.

Годом ранее финансовые власти США и Великобритании начали проверку криптовалютных транзакций на сумму более 20 миллиардов долларов. Платежи проходили через биржу Garantex, в транзакциях использовался стейблкоин USDT от компании Tether.

В феврале на криптобиржу Garantex наложили санкции Евросоюза. Поводом стало то, что биржа тесно связана с российскими банками, уже находящимися под ограничениями. Вскоре представители площадки заявили о «плохих новостях» и рассказали о блокировке кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей.

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