Высотный дрон Bayraktar впервые полетел с турецким радаром

Высотный дрон Bayraktar Akıncı с новым АФАР-радаром совершил первый полет

Турецкий высотный дрон Bayraktar Akıncı, оснащенный новым радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), совершил первый полет. Об этом сообщила компания Baykar, передает Daily Sabah.

«Благодаря успешному завершению первого полета беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akıncı с радаром Aselsan Murad AESA в нашей оборонной промышленности был достигнут еще один прорывной успех», — заявил глава Департамента оборонной промышленности Халук Гергюн.

Турецкий радар Murad 100-A позволяет поражать воздушные и наземные цели. Изделие можно использовать на дронах и пилотируемых самолетах.

Двухмоторный Akıncı приняли на вооружение военно-воздушных сил Турции в 2021 году. Дрон способен нести 1,5 тонны нагрузки, а максимальная длительность полета составляет 24 часа. Аппарат может нести ракеты и управляемые бомбы.

В феврале официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская сообщила, что российские беспилотники «Форпост» смогут нести барражирующие боеприпасы.