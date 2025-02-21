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06:30, 21 февраля 2025Наука и техника

Российский «Форпост» вооружат барражирующими боеприпасами

Представитель УЗГА: Дрон «Форпост» сможет нести барражирующие боеприпасы
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Комплекс с беспилотниками средней дальности «Форпост» сможет нести барражирующие боеприпасы. О вооружении комплекса рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская, передает ТАСС.

«Российский разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" может получить возможность сброса барражирующих боеприпасов», — сказала она.

Представитель предприятия отметила, что сейчас ударная версия «Форпоста» может нести управляемые ракеты или планирующие бомбы, способные поражать стационарные и движущиеся цели. Также Згировская подчеркнула, что разработчики занимаются расширением боевых возможностей дрона за счет модернизации конструкции и установки новых полезных нагрузок.

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В сентябре 2024 года западное издание Army Recognition писало, что разведывательно-ударный беспилотник «Форпост-РУ» позволяет наносить удары по целям управляемыми боеприпасами с минимальным риском. Аппарат способен поражать цели корректируемыми бомбами КАБ-50, находясь вне зоны действия зенитных комплексов малой дальности.

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